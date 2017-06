Ciclismo – Volta a Portugal em bicicleta está de regresso às estradas do Ribatejo

A 79.ª edição da Volta a Portugal em Bicicleta vai estar de regresso às estradas do distrito de Santarém, logo na primeira etapa em linha, no da 5 de agosto.

“A ideia surgiu de contatos entre a organização da prova e a Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo com a proposta da primeira etapa em linha, que liga Vila Franca de Xira a Setúbal, a 5 de agosto (sábado), passar por Azambuja, Cartaxo (com meta volante), Santarém (prémio-montanha), Alpiarça, Almeirim (meta volante), Salvaterra de Magos, Benavente e terminando em Setúbal”, refere um comunicado da Câmara de Salvaterra de Magos.

No comunicado, o presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Manuel Esménio, justifica que “a ideia enquadra-se na aposta de divulgação do concelho num evento com a dimensão da Volta a Portugal e é também uma oportunidade única para todos os amantes do ciclismo, e para a população em geral, verem passar a Volta no concelho (EN 118).

A 79.ª edição da Volta a Portugal em bicicleta parte, no dia 4 de agosto, de Lisboa com um prólogo, estando a derradeira etapa marcada para o dia 15 do mesmo mês, em Viseu.

Marco Chagas contente com a Volta no Ribatejo

Em declarações a O Ribatejo, o antigo campeão Marco Chagas disse que “naturalmente que fico contente com a notícia da passagem da Volta a Portugal pela nossa região. De lamentar que ainda haja os que, ao saberem que as autarquias vão pagar para esta passagem, dirão que é dinheiro mal empregue quando há tanto para fazer e mais prioritário”.