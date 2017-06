Associação de futebol de Santarém atribui prémios aos melhores alunos-atletas

A direção da Associação de Futebol de Santarém decidiu instituir a atribuição do prémio para os Melhores alunos/atletas do distrito.

São candidatos aos prémios de mérito escolar os alunos/atletas inscritos na Associação de Futebol de Santarém nos escalões de Iniciados, juvenis e juniores nas modalidades de Futebol de 11 e Futsal (masculinos/femininos) que frequentam as escolas do distrito de Santarém do 7.º ao 12.º ano de escolaridade.

O Prémio a atribuir consta de: Diploma de mérito; um Voucher de material e dois bilhetes para um jogo em Portugal da Seleção Nacional.

As candidaturas podem ser entregues até 15 setembro deste ano.