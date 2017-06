U Shabby Chic abriu em Santarém – Mais do que uma loja de móveis

A inauguração da loja, no passado dia 3 de junho, foi muito concorrida, e contou com a presença do presidente da Câmara de Santarém, Ricardo Gonçalves, que veio dar uma palavra de estímulo a estas duas empreendedoras.

A U Shabby Chic é uma loja vintage, especializada na reparação de mobiliário e em artigos para decoração da casa.

Ana Carvalho, engenheira alimentar, trabalhou na indústria e desde há 10 anos dedica-se à formação. Veio viver para Santarém há meia dúzia de anos e conheceu a italiana Dina Melucci, engenheira civil italiana, também a morar em Santarém, que trabalhava numa sucursal em Lisboa de um banco internacional que entretanto fechou balcões e a deixou desempregada. “Conhece-nos na criação da Associação de Moradores das Trigosas, de que fazemos parte, e verificámos que temos gostos e interesses parecidos na área dos trabalhos manuais e decoração, e depois de muitas pesquisas descobrimos este franchising da U Shabby Chic que nos deixou apaixonadas”, conta Ana Carvalho.

“Decidimos que nesta altura das nossas vidas este projeto era uma boa alternativa, uma vez que as nossas carreiras profissionais estavam em ponto-morto”, conta Dina Mellucci. “Depois da decisão de avançar com a empresa em fevereiro deste ano, as duas sócias e amigas meteram mãos à obra e conseguiram, em apenas 4 meses, ter tudo pronto para abrir a loja ao público no passado dia 3, trazendo para Santarém este conceito. Localizada junto à Rotunda de S. Domingos, a nova loja dedica-se à compra, transformação (makeover) de móveis antigos e vintage, que se encontram expostos para venda. “Fazemos todos os trabalhos de restauro e transformação em móveis de madeira, oferecendo a possibilidade de manter o seu móvel no estado original ou, se preferir, complementando com o serviço de pintura à mão com tintas eco-friendly”, sublinha Ana Carvalho. A loja U Shabby Chic de Santarém oferece também aulas individuais e workshops temáticos e faz também a decoração de eventos, como foi a recente Festa Azul, realizada no Convento de S. Francisco, pelo grupo Asas pela Vida, cujas receitas reverteram para a associação Ajuda de Mãe.

“Queremos que esta seja mais do que uma loja de móveis, e como para nós isto é arte, pretendemos convidar artistas, arquitetos, decoradores, e outros pessoas interessadas, para eventos culturais aqui na loja”, afirma Ana Carvalho.