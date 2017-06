Santarém – Ribamaster com duplo motivo de festa no 13.º aniversário

Muito andou o mundo e a RibaMaster desde o já “longínquo” ano de 2004 em que Nuno Pereira e três amigos decidiram iniciar este projeto na antiga oficina da Citroen na Calçada do Monte.

“Tudo começou num almoço em que eu, o Paulo e o Rui Salvador decidimos iniciar um negócio no ramo automóvel”, recorda Nuno Pereira.

A empresa começou a trabalhar inicialmente nas antigas instalações da Citroen na Calçada do Monte, apenas com o serviço de lavagem automóvel. O reconhecimento dos clientes pela excelência do serviço de lavagem automóvel foi o rastilho que levou Nuno Pereira e os sócios a arriscarem no desenvolvimento da empresa, com a oferta de outros serviços e a mudança de instalações para a atual oficina na antiga estrada da estação.

Neste 15 de junho, a RibaMaster tem, pois, duplo motivo para festejar – o sucesso da empresa que celebra o 13.º ano de atividade a empresa e o 47.º aniversário de Nuno Pereira, sócio gerente da empresa.

“Comecei a trabalhar em 1984 – o meu primeiro ordenado foi de um conto e quinhentos, ou seja, 7,5 euros atuais – e já tinha passado por várias oficinas de marcas, com a especialidade de pintura, quando iniciei esta aventura por conta própria”, recorda Nuno Pereira.

A empresa começou em 2004, apenas com o serviço de lavagem de automóveis, mas foi evoluindo e passou proporcionar outros serviços aos clientes, como bate-chapas e pintura e mecânica-geral, o que obrigou a mudar a oficina para as atuais instalações na estrada da estação, em 2009,” afirma Nuno Pereira. “Hoje temos a particularidade de podermos oferecer todo o tipo de serviços aos nossos clientes, à exceção do trabalho de estofador”, adianta.

A juntar à crise por que passámos estes anos, a RibaMaster somou ainda as dificuldades acrescidas de ter contado entre os seus clientes com algumas empresas que, durante estes anos, foram à ruína, e deixaram dezenas de milhares de euros de faturas por liquidar… E depois foram ainda as obras da estrada da estação, que durante alguns meses prejudicaram seriamente o negócio.

“Felizmente, neste momento, já vemos que a tempestade passou, estamos de regresso à normalidade, e conseguimos manter-nos como uma alternativa às marcas, pelas condições e preços que oferecemos”, afirma Nuno Pereira.

Nos altos e baixos destes 13 anos de atividade, valeu à empresa a capacidade de responder às exigências do mercado, merecendo assim a confiança dos clientes, entre os quais se contam as companhas de seguros e outros clientes institucionais. “Temos muitos clientes e parceiros que trabalham connosco desde o primeiro dia, e isso dá-nos sempre ânimo para continuarmos a lutar e a prestar um melhor serviço aos nossos clientes”.

A RibaMaster está em processo de Certificação de Qualidade, contando obter esse reconhecimento até final deste ano. “Está a ser um desafio interessante que nos leva a fazer melhorias na empresa”, comenta. Para este novo desafio, Nuno Pereira destaca o contributo fundamental da sua equipa de trabalho, mais de metade dos quais são jovens que se formaram e o acompanham desde o início da empresa.

De igual modo destaca a importância dos parceiros no negócio.

Neste 13.º aniversário, a RibaMaster aposta no reforço da sua imagem própria, até por exigência dos clientes. Nuno Pereira sublinha que é graças a todos, funcionários em primeiro lugar, clientes e fornecedores quer foi possível chegar até aqui com este sucesso. E é com estes e outros novos parceiros que Nuno Pereira já sonha com os possíveis desenvolvimentos do negócio, pelo menos, para os próximos 13 anos…