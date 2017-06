Santarém – Passos Coelho dá “voto de confiança” aos candidatos do PSD

A distrital do PSD de Santarém apresentou os candidatos do partido às próximas eleições autárquicas, durante a convenção autárquica distrital realizada no domingo, 11 de junho, na Feira Nacional da Agricultura. A apresentação dos candidatos ás autárquicas contou com a participação do presidente do PSD e ex-primeiro ministro Pedro Passos Coelho que deixou um “voto de confiança” aos elementos que vão integrar as listas social-democratas.

Foram apresentados os candidatos do PSD a 19 dos 21 concelhos do distrito, faltando ainda concluir as listas de Golegã e de Alcanena.

“Todos serão o exemplo para aqueles que, no próximo dia 1 de Outubro, no poder ou na oposição, irão assumir as suas funções, dignificando o PSD, os seus projetos coletivos, as suas gentes e as suas terras”, afirmou o presidente da distrital do PSD, Nuno Serra, após a apresentação individual dos cabeças de lista.

Nuno Serra critica o Governo por ser “seletivo nos investimentos nos concelhos liderados por socialistas, e isto para não falar na solução escandalosa do Governo que, aproveitando a desculpa da vinda do Papa, permitiu ao atual presidente de Camara de Ourem ter à mão mais de 5 milhões de euros para gastar, sem concursos, sem discussão de preços; e no entanto, este Governo, não tem 5 milhões para resolver o problema das Barreiras de Santarém, nem 2 milhões para requalificar a estrada N362. Afinal que Governo é este que distingue e segrega concelhos pela cor partidária?”

Recorda a visita do Primeiro-ministro e mais 4 ministros, no dia da Árvore de 2016, em Mação, com “promessas de um enorme investimento no setor, mas passado mais de um ano nem uma linha de candidatura PDR para a floresta foi executada”.

Nuno Serra considera que “para este Governo a descentralização é a maneira mais fácil de se livrarem de problemas para os quais o Estado Central não tem coragem, nem vontade, nem dinheiro para resolver, é vista como a melhor oportunidade de sacudir a agua do capote da falta de competência que muitos ministros têm em resolver os problemas dos Portugueses”.

Quanto aos candidatos, os atuais cinco presidentes de Câmara recandidatam-se a novos mandatos: Ricardo Gonçalves em Santarém, Isaura Morais em Rio Maior, Jacinto Lopes em Ferreira do Zêzere, Vasco Estrela em Mação e Miguel Borges no Sardoal.

No Entroncamento, o PSD aposta no ex-presidente Jaime Ramos para tentar recuperar a Câmara que perdeu para o PS em 2013.

Uma das surpresas foi a apresentação de cabeça de lista em Almeirim, Vanessa Duarte, atual presidente de Junta de Freguesia da Póvoa da Isenta, no concelho de Santarém, eleita há quatro anos pela CDU.

Nos restantes municípios da Lezíria do Tejo, os candidatos serão Liliana Santos Pinto em Coruche, Ana Oliveira em Salvaterra de Magos, Paulo Duarte Sardinheiro em Alpiarça, Ricardo Oliveira em Benavente, Rui Rufino na Chamusca, Jorge Gaspar no Cartaxo, António Castelbranco em Abrantes, Luís Albuquerque em Ourém, Luís Boavida em Tomar, João Quaresma Oliveira em Torres Novas, Marco Gomes em Constância, e Cláudia Ferreira na Barquinha.