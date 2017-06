Rui Barreiro inaugura sede de campanha no centro histórico

Foi muito concorrida a inauguração da sede da candidatura autárquica de Rui Barreiro à Câmara de Santarém. Localizada na Rua Pedro Canavarro, junto ao troço da muralha Fernandina, em pleno centro histórico da cidade, a sede é um espaço amplo e aberto, com pequeno auditório onde a candidatura socialista pretende vir promover alguns debates públicos. Em breve palavras, Rui Barreiro justificou a escolha deste local como expressão da sua vontade em querer mudar o atual “estado de abandono e degradação da cidade”, insistindo naquele que é slogan da campanha socialista: a necessidade de “um novo rumo para Santarém”, no sentido da afirmação e desenvolvimento da cidade e do concelho. Presentes à inauguração da nova sede estiveram muitos militantes socialistas, incluindo os candidatos, mas também alguns independentes, nomeadamente do movimento “Mais Santarém”. A sessão contou ainda com um apontamento musical do jovem Isaac Pimenta.