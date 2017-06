Romanos invadiram Rio Maior

O III Mercadinho Romano de Rio Maior animou a cidade no fim de semana passado, com desfiles romanos, mercadores, acampamento romano, taverna, teatro, música e dança e um desfile de modelos romanos a fechar mais um ano desta iniciativa que atrai cada vez mais público a este encontro com a história na cidade de Rio Maior. Na foto, o momento em que Ana Figueiredo, vereadora da educação e cultura da Câmara de Rio Maior, é transportada pelas ruas numa liteira com rodinhas para inveja da presidente Isaura que teve de caminhar pelo seu próprio pé para assistir ao desfile.