De Salvador Sobral a Mickael Carreira Festas de Ourém descentralizadas

As Festas de Ourém acontecem este num novo formato, com concertos descentralizados pelas localidades do concelho. Na prática, as festas são distintas em cada localidade do concelho e decorrem entre 16 e 23 de junho, com datas distintas em cada localidade. Assim já este fim-de-semana, no Parque da Cidade em Pedreiras de Moimento (Fátima), as festas começam na sexta-feira, com o concerto de Richie Campbell, às 22h30. José Cid atua na segunda-feira, dia 19h, à mesma hora. Há ainda Dj’s e tasquinhas e outros espetáculos entre 16 e 19 de junho. Logo a seguir, no dia 20 começam as festas do 22º aniversário da elevação de Freixianda a vila, que decorrem até dia 25, no pavilhão gimnodesportivo. Começam no dia 20 com concerto de Mickael Carreira, e seguem depois com concerto de Só Ritmo (dia 22), Hi-Fi (dia 23), Sérgio Rossi (dia 24) e PA3 (dia 25).

De 23 a 25 de junho, realizam-se as festas do 22º aniversário da elevação de Caxarias a vila, com um programa mais forte no dia 23. A banda Tekos atua no dia 23.

Em Ourém, os concertos maiores com Aurea, no dia 17, e Salvador Sobral no dia 18, junto ao Centro de Negócios.

Além dos eventos já mencionados, as festas incluem atividades desportivas, uma exposição empresarial e comercial (Expourém). No dia 23 decorre o encontro empresarial Minas Gerais-Ourém, há o concerto de encerramento no ano letivo da Ourearte, já exta sexta-feira, na Praça Mouzinho de Albuquerque, há yoga entre livros, na biblioteca municipal, no sábado.