Aficionada dos quatro costados era a minha mãe. Foi o seu seu pai e meu avô, António de nome e beirão de gema, de Idanha-a-Nova, que trouxe na bagagem às tauromaquias populares da raia, enraizando na família o gosto pela festa brava. Um amigo, que já não está entre nós, o Vítor Coutinho, ofereceu-me há anos uma fotografia que conservo religiosamente. Nela está a minha mãe, sorridente e a bater palmas na barreira de sol, na Monumental de Santarém, quando se deu a entrada em praça do primeiro toiro Miura alguma vez ali lidado. Nestes tempos de grandes mudanças, semelhantes aos idos anos 1960, o que era tradicional e seguia adiante quase cristalizado vem observando mutações, mais percetíveis umas do que outras. Com os espetáculos taurinos é notória a quebra de eventos, que são disso um corolário evidente, levando ao desaparecimento de ganaderias de renome no panorama taurino. Só no nosso Ribatejo: Conde de Murça, Ruy Gonçalves, Manuel Coimbra Barbosa, Norberto Pedroso, são “ferros” que deixaram de ser lidados. O negócio escasseou com menos gente nas praças, o que indicia outras modas. Se contribuem os jovens, e muito, às mudanças operadas, elas aí estão travestidas noutras tendências de lazer: os concertos musicais, o desporto, o apego aos animais de companhia, enfim, uma outra forma e conteúdo na construção do mundo. Ser-se, hoje, anti-taurino está na moda e acentua-se a tendência. Novos públicos, tendencialmente jovens são precisos, porém escasseiam, muito principalmente nas festas com toiros. Passando os olhos pela imprensa da cidade, nos primeiros cinquenta anos do século XX, as entradas de toiros, as picarias no Campo Fora de Vila (hoje, o abastardado Jardim da Liberdade) e os cartéis na praça de toiros antiga, para lá do Teatro, perfilavam-se como os “divertimentos para as damas e para os cavalheiros”. Em Espanha, sendo idênticos os problemas, já se modificam os redondéis: além das corridas de toiros, cobrem-se os espaços e dão-se concertos, teatro, dança. A Misericórdia de Santarém que pense nisso!?…

Arnaldo Vasques