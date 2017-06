Délio Pereira – “Estes 4 anos foram quase só para pagar as dívidas…”

O presidente da União das Freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta, Délio Pereira, é dos mais indefetíveis defensores das festas da cidade do Cartaxo. Ou não tivesse sido ele um dos fundadores da Associação Gentes do Cartaxo, organizadora destas festividades que vão animar a cidade durante nove dias, de 16 a 24 de junho.

Desde que foi eleito presidente da União das Freguesias, Délio Pereira deixou a Associação, mas acompanha com todo o interesse a organização destes festejos que permitiram reavivar as tradições ribatejanas. “Damos todo o apoio possível, nomeadamente logístico, e apesar dos constrangimentos financeiros conseguimos manter o subsídio de 2.500 euros, que já vinha do anterior executivo da freguesia, e ainda pagamos 1.200 euros do espetáculo de fogo de artifício no encerramento das festas”, afirma o autarca.

Délio Pereira não poupa elogios ao trabalho das dezenas de voluntários que colaboram COM A Associação gentes do Cartaxo, na montagem das infraestruturas da festa, nomeadamente os palcos, iluminação, quiosques e as tronqueiras nas ruas onde se realizam todos os dias largadas de toiros. “Tudo isto está sob o encargo da Associação, mas as autarquias devem dar uma força, e nós pela nossa parte damos todo o apoio possível”, afirma Délio Pereira. “Se as autarquias do Cartaxo não apoiarem mais, as festas poderão simplesmente acabar, por causa da exaustão nas pessoas que organizam e montam a festa”, adverte o autarca, sublinhando que entre a montagem, a festa e a desmontagem, os voluntários têm dois meses de trabalho, á noite aos fins de semana… Por isso, defende que a união de freguesias e a Câmara do Cartaxo devem empenhar-se mais no apoio a este evento que marca a elevação do cartaxo a cidade.

Délio Pereira presta contas

Chegou o momento da prestação de contas aos eleitores sobre o trabalho realizado nestes últimos 4 anos, e Délio Pereira encara a questão de forma tranquila: “Iniciei a campanha quando tomei posse e comecei a trabalhar; por isso, não estou preocupado com os quatro meses de campanha que aí vêm, pois o que tinha a fazer fi-lo na medida das expetativas que criei, ou seja, não fiz promessas de fazer grandes obras, mas sim de gerir com seriedade, honestidade e respeito pelos cartaxenses”.

Recandidato a um segundo mandato como presidente da União das freguesias do Cartaxo e Vale da Pinta, Délio Pereira faz um balanço positivo deste mandato, na medida em que conseguiu liquidar quase toda a dívida de 180 mil euros que esta união de freguesias recebeu da extinta Freguesia de Vale da Pinta. “Contamos acabar de pagar essa dívida até final de setembro, o que permitirá deixar a União de Freguesias numa situação mais tranquila do que aquela que encontrámos”, afirma Délio Pereira.

Do trabalho realizado neste mandato destaca ainda a aquisição de equipamentos para os trabalhos de limpeza e manutenção dos espaços públicos. “A falta de autonomia das freguesias em matéria de equipamentos era uma das nossas maiores falhas, pois estavam habituadas a que fosse a Câmara a fazer todos os trabalhos”, diz o autarca. Situação que se alterou neste mandato, com os novos acordos de execução celebrados entre a Camara e as freguesias, mediante os quais a Câmara delega competências nas freguesias e as respetivas verbas.

Para Délio Pereira, esta alteração no relacionamento do município com as freguesias foi muito benéfica em termos de transparência e rigor, na utilização dos recursos públicos”. Apesar das dificuldades, Délio Pereira salienta que a União das Freguesias tem conseguido manter os apoios às coletividades e associações da cidade. “Ando desde 1981 no movimento assoc8iativo e sei bem as dificuldades por que passam as associações”, afirma o autarca.

“Tem sido um trabalho árduo, 4 anos não foram suficientes, quase só nos permitiram arrumar as contas e pagar as dívidas”, afirma Délio Pereira, justificando assim a sua recandidatura.