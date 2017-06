Cartaxo – Vêm aí 9 dias e 9 noites de largadas de toiros e música nas Festas da Cidade

O programa das Festas da Cidade do Cartaxo terá início dia 16, (sexta-feira), às 18h00, com a inauguração, às 18 horas, no palco “O Churrasco”, seguida de uma largada de vacas. Destaque nesta noite para a corrida de toiros mista na centenária Praça do Cartaxo. Haverá ainda largada de toiros após a tourada e ainda a atuação do grupo Ritmo Caliente.

Sábado, dia 17, às 9h30, realiza-se o desfile etnográfico Gentes da Nossa Terra em homenagem a Vítor Jarego, com saída do pavilhão de exposições. Ao meio-dia realiza-se a missa campal defronte do Tribunal do Cartaxo. Às 18h00, realiza-se um concerto pela Banda Filarmónica do Cartaxo, seguindo-se mais uma largada de vacas. A partir das 22h00 terá lugar um espetáculos mais aguardados das festas – a Mesa de Tortura, seguida de entrada e e largada de toiros nas mangas. A noite termina com o concerto da Banda Kriss.

No domingo, dia 18, às 10h30, haverá atividades equestres para as crianças; e às 13h00 haverá um “almoço surpresa” na arena da praça de touros (por marcação). Cerca das 17h30 realiza-se mais uma largada de vacas. O espetáculo da noite vai estar por conta de Silva Jeans, seguindo-se uma largada de toiros nas mangas.

Segunda-feira, dia 19, o programa inicia-se às 19h00 e o destaque vai para o concerto do grupo “Os Lords”, às 22h00, seguindo-se uma largada de toiros nas mangas.

Terça-feira, 20, haverá marchas populares do Grupo Desportivo de Pontével, a partir das 21h00, seguindo-se a Mesa de Tortura e mais uma largada de toiros nas ruas. A terminar a noite, a animação de JC Power.

Quarta-feira, 21, haverá música popular portuguesa com o grupo do AAC “Os Cartaxinhos”, às 20h00, seguiondo-se uma noite de fados. A partir das 22h30, realiza-se mais uma entrada e largada de toiros e a terminar a jnoite o espetáculo de Rui Saraiva a partir das 23h00.

Quinta-feira, dia 22, o destaque vai para a demonstração de atividades do Ateneu Artístico Cartaxense, às 21h00, seguindo-se uma largada de toiros às 22h30. A terminar a noite, o espetáculo do grupo LF Music.

Sexta-feira, dia 23, o programa começa às 22h00, com mais uma Mesa de Tortura seguida de entrada e largada de toiros. O espetáculo da noite vai estar por conta da conhecida banda Xeques Orquestra.

Sábado, 24, dia do Padroeiro do Cartaxo, S. João Baptista, último dia de festas, o programa começa às 17h30 com uma largada de vacas, seguindo-se a eucaristia às 20h00 seguida de procissão pelas ruas da cidade. Às 22h00 realiza-se o último espetáculo da Mesa da Tortura, e a última entrada e largada de toiros nas ruas. Pelas 23h00 começa o espetáculo de Pedro Syl Tour 2017, que continuará a aquecer pela noite dentro, com intervalo apenas para o espetáculo de fogo de artifício, agendado para a 1h30.