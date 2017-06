A Escola está Festa em Coruche

A Escola em Festa é um programa anual promovido pelo município de Coruche em que se realiza o convívio anual entre todos os parceiros educativos do concelho. Este ano, o programa irá decorrer entre os dias 19 e 23 de junho, repleto de atividades destinadas a pais e filhos mas também avós.

No dia 19 de junho e porque as Piscinas Municipais já estão oficialmente abertas ao público desde o dia 15 deste mês, o “Escola em Festa” tem programado durante a manhã e para o 1º ciclo do Ensino Básico, os “Water Fun – Jogos nas Piscinas”. Em paralelo e no Centro de Exposições de Coruche, estarão a decorrer várias atividades de sensibilização dinamizadas pela equipa local de intervenção precoce, que se estendem também nos dias 20, 21 e 22 . “O Foguetão dos Sentidos”, pretende ser um espaço em que as crianças, através dos cinco sentidos, aumentam o conhecimento sobre si próprias e se apercebam das dificuldades criadas quando existem situações de défice sensorial. Destaque-se o dia 22 que irá agregar a esta dinamização, os Centros de Dia do concelho e Grupos integrados no CLDS 3G.

A ação Jumicar, aprender a circular em segurança, será outra das atividades programadas para este horário, que conta também a com a presença de insufláveis e pinturas faciais para os momentos mais lúdicos.

No final da tarde do dia 19, irá decorrer o tradicional lanche de Verão para todos os docentes do concelho, momento salutar de convívio e reunião entre professores em final de ano letivo, com a colaboração da Escola Profissional de Salvaterra de Magos, que este ano servirá o lanche nas Piscinas Municipais.

No dia 22 de junho estão também previstas duas sessões práticas de “coaching parental” em dois horários distintos: às 14h00 e às 18h30, dirigidas ao público em geral e profissionais da área, com os temas seguintes: “Coaching parental, uma nova abordagem no trabalho com as famílias” e “Coaching Parental:Pais confiantes, filhos felizes”.

No dia 23 de junho, encerrando a programação, o eurodeputado Carlos Zorrinho estará disponível para uma conversa com os alunos da Escola Profissional de Coruche.