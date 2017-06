Santarém – Presidente Marcelo Rebelo de Sousa visita a Feira esta terça-feira

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai estar amanhã, dia 13, pelas 16h30, a visitar a 54.ª Feira Nacional de Agricultura / 64.ª Feira do Ribatejo, em Santarém.

Quanto ao programa deste quarto dia de Feira, dedicado ao Município de Benavente, destaque para as “Conversas de Agricultura”, com início às 9:30 com o “Encontro Nacional de Orizicultores” – Org. AOP – Sala Ribatejo; seguindo-se A Importância dos Pagamentos Ligados na PAC” – Org. CAP -Sala Scalabis; “Política Agrícola Comum – Impactos da Reforma de 2013 e Perspetivas Futuras” – Org. CNA – Estúdio; “Produtos de Qualidade, territórios e gastronomia” – Org. Minha Terra – Sala Tejo; Reunião Técnica sobre PAC pós 2020 – Org. CONFAGRI – Pavilhão CONFAGRI; “InovCereais” – Org. Voz do Campo – Sala Tejo; 14:30 Conversas de Agricultura: “Aves – estragos, impacto económico e estratégias de mitigação e dissuasão” Org. AGROTEC/AGRIMINHO – Estúdio; 15:00 Conversas de Agricultura: “Encontro Nacional de Orizicultores” – Org. AOP – Sala Ribatejo.

A Feira Nacional de Agricultura arrancou no dia 10 de junho, prolongando-se até dia 18, sendo esperadas mais de 200. 000 pessoas. No primeiro fim-de-semana e nesta segunda-feira, em que houve entrada gratuita, a Feira registou uma grande afluência de visitantes.