Faleceu Amândio Freitas

Faleceu este domingo, Amândio Freitas, antigo dirigente do movimento associativo dos pequenos agricultores ribatejanos e ex-presidente da Junta de Freguesia de Benfica do Ribatejo. Amândio Freitas faleceu este domingo, dia 11, aos 66 anos, com complicações respiratórias na sequência de doença prolongada que se agravou nos últimos tempos.

Histórico dirigente associativo do movimento dos seareiros e pequenos agricultores ribatejos, Amândio Freitas era presidente da Associação Portuguesa de Produtores de Tomate (APPT) e da Associação de Solidariedade Social de Benfica do Ribatejo

Filiado no PCP, integrou o Comité Central do partido, foi presidente de Junta até 2009, também foi deputado, presidente da Federação dos Agricultores do Distrito de Santarém (FADS) e dirigente da Confederação Nacional da Agricultura (CNA).

O funeral realizou-se esta segunda-feira, para o cemitério de Benfica do Ribatejo.