Rio Maior – Inscrições abertas para o campo de férias da Desmor

O melhor verão está de volta, cheio de aventuras para as férias das crianças com idades entre os 6 e os 14 anos.

O Desmor Camp regressa entre os dias 26 de junho e 28 de julho, com cinco turnos semanais, de segunda a sexta-feira. Em Rio Maior, a melhor ocupação dos tempos livres das férias escolares vai contemplar muitas atividades físicas e lúdicas, sempre com o acompanhamento de monitores especializados. Para o Desmor Camp 2017 estão prometidos passeios, idas à praia, visitas a museus e muitos jogos.

Para mais um verão inesquecível, as inscrições já estão abertas. E muita atenção aos descontos possíveis este ano, para quem tem inscrição na Escola Municipal de Natação, para crianças a frequentarem mais do que um turno, ou para a inscrição de irmãos.

Consulte o flyer do evento disponível em www.desmor.pt , ou para mais informações contacte a Secretaria das Piscinas Municipais de Rio Maior pelos telefones 243 992 358 e 962 899 758 ou ainda pelo email: desmorcamp@desmor.pt