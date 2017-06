Porque não um “ Alqueva” ribatejano?

Em mais uma edição da Feira Nacional da Agricultura, associada à ostracizada Feira do Ribatejo, vêm a propósito algumas reflexões sobre a agricultura ribatejana (aquela que conhecemos melhor). É indiscutível, que a região de Santarém constitui um território agrícola por excelência, cujo contributo para a agricultura portuguesa é importantíssimo. Não escondendo algumas debilidades, como entre outras, os desequilíbrios ambientais relativamente ao sistema hidrológico e aos ecossistemas naturais, a degradação de algumas infraestruturas agrícolas no sistema de regadio e de enxugo das terras ribeirinhas, a região possui porém, inegáveis potencialidades. Entre elas, sobressaem a existência de condições agro-ecológicas ímpares; uma grande diversidade de actividades agrícolas, pecuárias e florestais; boas infraestruturas de base, nomeadamente uma boa rede viária, obras de hidráulica, electrificação, centros de formação profissional, etc.; uma diversificada rede de unidades de transformação e de comercialização agrícola; a existência no território de estruturas fundiárias não excessivamente limitativas da produção agrícola; a proximidade ao mais importante centro consumidor e exportador do país com grande facilidade de escoamento para produtos frescos, etc. etc…No entanto, por muitos progressos que já tenham sido feitos, a introdução de medidas estruturantes e a diversificação do processo produtivo, a melhoria das produtividades e a modernização das tecnologias e dos métodos organizativos, continuam sempre a constituir prioridades actuais e nunca suficientemente resolvidas, para uma agricultura de excelência. A este respeito, lembra-se a propósito, porque não o estudo e implementação de um “Alqueva” ribatejano”, aproveitando os recursos hídricos de toda a região hidrográfica na valorização dos terrenos não irrigados, nunca até hoje seriamente aproveitados? Seria um inovador passo para a valorização da agricultura nacional.