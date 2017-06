Notícias do Bloqueio – Demónios numa jaula de vidro

Uma das curiosidades do actual Brasil é que, em cada dia, somos confrontados com uma narrativa triste da informação. Já se sabe que prossegue o folhetim da corrupção e da trapaça, com as habilidades do Temer a tentar prolongar a sua condição de cadáver politicamente adiado. Como vão longe os tempos em que o poeta César Vallejo podia dizer: “ler um jornal é a melhor maneira de começar um dia!” Neste pântano, em que pontifica a Lava Jato, as delações premiadas parece deixarem poucos políticos vivos.

Bem sei que o juiz Moro foi ao Estoril falar delas, juntamente com outros juízes mediáticos, como Baltazar Garzón e Carlos Alexandre (o da Operação Marquês), que se confessou chateado com o epíteto de super-juiz. Seja como for, vivemos um tempo em que os juízes se tornaram uma espécie de salvadores da República, cuja judicialização (diz a História) é quase sempre perigosa.

É verdade que, no caso da América Latina, a delação premiada se tornou num instrumento privilegiado para descobrir a intrincada teia que junta a economia e as finanças à política. Coitado do Montesquieu, que vê esboroar a sagrada divisão de poderes, a política cavalgada hoje pelos interesses económico e financeiros!

Num país como Portugal, com longa história de delações ligadas à infâmia, desde a Inquisição à ditadura (lembram-se dos informadores da PIDE?), tudo isto parece um pouco estranho num Estado de Direito. Mas aqui, no Brasil, poucos são os que não reconhecerão absolutamente necessário esse instrumento de investigação para dar caça à malandragem.

O caso é que as denúncias vão por cima das fronteiras do Brasil e tocam a América-Latina (o Peru, a Colômbia, o Panamá) e, também, parece, Portugal. Há meses, quando Marcelo Oldbrecht (condenado a 19 anos de prisão) pôs a boca no trombone, Mário Vargas Llosa escreveu um artigo sobre as delações premiadas afirmando que elas “abrem oportunidade a países latino-americanos de advertirem presidentes corruptos”. O escritor e Prémio Nobel que fez da política uma reflexão permanente na imprensa, escreveu: “Algum dia será preciso abrir um monumento em homenagem ao empresário brasileiro Oldbrecht, porque nenhum governo, empresa ou partido político fez tanto quanto ele na América Latina para revelar a corrupção que corrói seus países, nem, é claro, trabalhou com tanto empenho para fomentá-la.”

É sórdido este território em que vemos sujeitos que já não podem iludir os carcereiros, fazerem da denúncia uma prática para tentar salvar a pele ou, pelo menos, atenuar as pesadas condenações, lançando outros na fogueira. A verdade, porém, é que, como dizia o Eduardo Guerra Carneiro, “isto anda tudo ligado”…

Fernando Paulouro Neves