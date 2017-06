Luís Mira – Melhorar conforto dos visitantes e expositores da Feira é a nossa prioridade”

“Melhorar as condições para os visitantes e expositores da Feira Nacional de Agricultura continua a ser a nossa principal preocupação na organização do certame”, declara a O Ribatejo, Luís Mira, administrador do Cnema e secretário-geral da CAP. A ampliação do parque de estacionamento permite aumentar este ano em 1.200 o número de lugares gratuitos no Cnema. “Metade do espaço de estacionamento neste novo parque será reservado aos expositores, o que lhes dará melhores condições durante estes 9 dias da Feira”, afirma Luís Mira. “Para os visitantes, desde há dois anos que temos vindo a instalar telas de sombreamento nas ruas da feira e continuaremos esse investimento até ao máximo possível”, adianta Luís Mira.

“Temos este ano um ciclo de Conversas de Agricultura muito forte, com oradores de prestígio nacional e internacional, que abordarão questões como o impacto do Brexit ou o futuro da PAC”, salienta Luís Mira. Este ano, vão estar em destaque os seminários que permitirão conhecer as inovações tecnológicas mais recentes para a agricultura, com uma forte presença das novas áreas da agricultura digital com a crescente aplicação das tecnologias da informação e da comunicação na agricultura.

“O setor entrou definitivamente na era digital, a tecnologia está cada vez mais presente em todas as áreas da agricultura e a médio prazo essa presença será mesmo inevitável, para conseguirmos produzir mais com menos, e desde logo, com menos incorporação de fatores de produção como adubos e agroquímicos”, declara Luís Mira. O desafio é imenso, como nos salienta o secretário geral da CAP – “Só 3,2% de toda a superfície da terra é agricultável, e face ao crescimento populacional do planeta que deverá atingir os 10 mil milhões de seres humanos em 2050, o que exigirá um aumento de 70% em relação à atual produção mundial de alimentos”.

A escolha do tema “Cereais de Portugal” para tema da edição da Feira deste ano deveu-se muito a este enorme desafio que se coloca aos agricultores. “É uma forma de chamarmos a atenção para a importância da produção de cereais, em que Portugal é deficitário, e também para relevar o papel dos agricultores”, afirma Luís Mira.

“Felizmente temos hoje na Europa alimentos abundantes e baratos, o que permite que uma família europeia não tenha de gastar mais de 20% do orçamento na alimentação; e são apenas os 11 milhões de agricultores europeus que garantem esse alimento barato aos 500 milhões de europeus”. Também em Portugal, desde a entrada na União Europeia, o peso dos agricultores na população ativa baixou de 25% para uns atuais 5%, fruto da mecanização. O que se reflete naturalmente nos visitantes da Feira, sendo que hoje apenas um em cada seis visitantes está ligado diretamente ao setor. Naturalmente que o Cnema tem levado em conta estes números, na organização da Feira. “Mantendo embora o certame profissional, queremos uma Feira para o público em geral”, afirma Luís Mira, sublinhando que a programação da FNA 2017 é a mais completa e ambiciosa de sempre, prevendo uma adesão de mais de 200 mil visitantes e 40 mil profissionais. “Esta é sempre uma grande Feira, com uma forte presença de expositores e com um elevado número de visitantes já estabilizado há uns anos, pelo que não se pode esperar que cresça todos os anos, sendo certo que não é por ter mais 10 mil ou menos 10 mil que a feira é melhor ou pior”, conclui o administrador do Cnema.