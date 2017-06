Futebol – Mário Nelson vai treinar Ouriense

O técnico torrejano, que nas últimas duas épocas treinou o Atlético Riachense depois de ter passado pelo Fazendense, assinou contrato com o Atlético Ouriense, que vai militar na 1.ª divisão distrital.

Ao serviço do Fazendense Mário Nelson ganhou uma Taça do Ribatejo e no Riachense o melhor que conseguiu foi um 2.º lugar na época que acabou de terminar e uma presença na final da Taça na época anterior. Vai substituir Cajó, que fez um regresso ao Ouriense na última época, atingindo a manutenção na recta final do campeonato.