Estado de Sítio – Estados Unidos na encruzilhada do planeta

Já em 2005, G. W. Bush se tinha retirado do acordo de Kyoto (1988), que englobava então apenas os países desenvolvidos. E retirou-se apesar de os Estados Unidos serem o 2º maior emissor de carbono do planeta, depois da China. Agora foi a vez de Donald Trump retirar os Estados Unidos da América do novo acordo de Paris sobre o clima, de vocação universal, firmado por 195 países, e aprovado em 2015 na Conferência do Clima, onde foi decidido limitar o aumento da temperatura global ao máximo de 2ºCelsius em relação aos níveis da era pré-industrial, uma vez que qualquer subida para além deste limite terá consequências desastrosas para o planeta. A justificar esta ruptura, e na lógica do seu slogan preferido “América first”, o presidente Trump invocou o prejuízo para as empresas norte-americanas, e o desemprego, sobretudo no sector automóvel, no cimento e no carvão. Quanto ao efeito do dióxido de carbono a duplicar e a triplicar na atmosfera e à saúde de milhões de pessoas, quanto à evidência do recuo dos glaciares, quanto à passagem devastadora dos furacões, como foi o caso da Katrina em Nova Orleans em 2005… Nada disso conta para Trump, que recusa um mundo melhor, mais verde… e ignora que é economicamente mais rentável. As reacções não se fizeram esperar, em particular da Alemanha, Itália e França, que fizeram saber estar excluída uma renegociação. Macron chegou mesmo, numa intervenção televisiva, a caricaturar o presidente americano ao substituir a fórmula de Trump “ Make America Great again” (Façam a América grande de novo) por “Façam o nosso planeta grande de novo”, tendo inclusive proposto acolher em França os cientistas, empresários norte-americanos, e outros que se dedicam a estas questões. Também nos Estados Unidos houve reacções imediatas à declaração de Trump: a Califórnia e os Estados de Washington e Nova Iorque decretaram uma “aliança em prol do clima”. As cidades de Boston e Nova Iorque iluminaram alguns edifícios a verde, a cor ecológica por excelência. Nova Orleans seguiu na mesma onda de protestos. O comboio está em andamento, sendo que a consequência imediata vai no sentido de a Europa e a China (que reforçou a sua posição depois da desastrada posição de Trump) tomarem a liderança na questão climática. É porém de frisar que o processo de uma retirada do acordo leva 4 anos a partir da sua entrada em vigor (novembro de 2015), ou seja durará sensivelmente até 2020, perto de novas eleições presidenciais! Em suma Trump tem pretendido defender a imagem de cumprir o que prometeu durante a sua campanha eleitoral, quando se dirigiu mais particularmente aos Estados dependentes do carvão, Midwest e Oeste e, ao mesmo tempo, pretendido contentar os seus apoiantes do partido republicano. As gigantescas manifestações de rua também jogam contra o presidente que, em última análise, terá sempre o argumento do “se não fiz mais é porque não me deixaram”. Mas porquê todo este alarido mediático em torno de Trump, porquê esta polarização? Até parece uma manobra de diversão, estilo a árvore a impedir que se veja a floresta. As grandes decisões políticas não são tomadas a jusante. O que seria exigível era que esses mesmos media interrogassem e descodificassem o que pensam deste acordo as multinacionais, as grandes empresas petrolíferas como a ExxonMobil, que continua a defendê-lo. Porquê? Porque ela é o maior produtor de gás natural dos Estado Unidos, mais barato que o carvão? Seria então do seu interesse energético e tecnológico não retirar, ficar dentro. Efectivamente, as economias renováveis parecem ser estrategicamente rendosas e prometedoras. Por outro lado, recusar o acordo é também estar ausente, sem participar nas futuras negociações sobre o clima, o que não será de bom augúrio. O Director-Geral do conhecido banco de negócios Goldman Sachs afirmou ser a retirada ”contrária à liderança dos Estados Unidos no mundo”. Reservas também da Microsoft, General Electric e do Director- Geral da Disney. De considerar portanto que a transição energética ecológica pode ser a curto médio prazo fonte de crescimento económico.