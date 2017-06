Conversas da Agricultura na FNA17 – O que preocupa os agricultores

PAC

A reforma da PAC – Polítia Agrícola Comum vai estar em debate no dia 12, durante todo o dia, logo a partir das 10h, no grande auditório. Vai falar-se da agricultura nos países do Mediterrâneo depois do fim da atual PAC 2020. O mesmo tema regressa no dia 13, com a habitual reunião de balanço da PAC da Confederação Nacional de Agricultura.

Cereais

Os cereais portugueses são o tema central da edição deste ano da feira e vão ter vários fóruns de debate. Desde logo, no dia 13, com o Encontro Internacional de Orizicultores (produtores de arroz), às 9h30, na Sala Ribatejo. Neste dia, às 14, há um debate sobre Inov Cereais. No dia 14, há um importante debate sobre a produção nacional de cereais, pelas 15h, numa organização das associações da fileira, ANPROMIS, ANPOC, AOP e INIAV. Vai ser na Sala Scallabis.

Brexit

A saída de Inglaterra da União Europeia é outro dos temas fortes desta feira, com um seminário dedicado ao tema, no dia 16 de junho, às 15h, no Estúdio. O objetivo é perceber impacto desta saída no Orçamento da U.E.

Novos mercados

No dia 17, debatem-se oportunidades de exportação para o setor agroalimentar nos países da CPLP, às 14h30, no Estúdio. A Nersant apresenta também o seu estudo sobre a nova geração de consumidores Millennials, no dia 16, às 11h30, na Sala Tejo. Também neste dia, o Agrocluster fala sobre a economia circular no setor agroalimentar, às 10h.

Ajudas

No dia 13, há um importante debate sobre os pagamentos ligados à produção para os agricultores, às 9h30, na Sala Scallabis

Temáticos

Para os especialistas e interessados, decorrem ainda seminários sobre pulverizadores (dia 12), inseminação artificial de coelhos (dia 12), estragos das aves (dia 13), contabilidade e gestão agrícola (dia 14), avaliação genética de toiros (dia 14), células somáticas e produção leiteira (dia 14), resistência antimicrobiana (dia 14), electricidade na agricultura e como a reduzir (dia 14).