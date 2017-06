Confusão de Castelos

Ele há coisas do diacho, então não é que Ourém se anuncia na Internet com o castelo de Leiria? Foi lapso, com certeza. Mas o facto é que na promoção ao encontro de negócios entre Minas Gerais (Brasil) e Ourém, a decorrer por cá entre 21 e 24 de junho, lá está a troca de castelos. No topo da página do site é evidente a foto do castelo de Ourém, mas mais abaixo já é o castelo de Leiria que nos surge. É verdade que o estilo arquitectónico dos dois castelos é vagamente semelhante, mas não o suficiente para justificar esta confusão de narizes.

É engano, pela certa, mas é um engano de palmatoada para quem quer fazer do turismo a bandeira autárquica de Ourém e Fátima. Ora façam lá o favor de corrigir a página, que ainda vão a tempo.