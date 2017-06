Concursos nacionais mostram na Feira o melhor que se faz em Portugal

Nesta edição da Feira, vão estar em destaque na Nave A, os vencedores dos Concursos Nacionais de Produtos Portugueses, realizados desde o início de 2017, no Cnema, em Santarém. Pão, broas, empadas, gelados, folares, doçaria conventual e tradicional portuguesa, enchidos, licores, carnes, ervas aromáticas, azeitonas, azeites, vinagres, mel, vinhos, entre muitos outros, são alguns dos muitos produtos em concurso que vão estar em exposição para dar a conhecer o que de melhor se faz em Portugal, permitindo assim o contacto direto do consumidor com a produção nacional.

“Os Concursos Nacionais cumprem uma dupla funcionalidade, estimulando concorrência e promovendo a competitividade entre os concorrentes, e disponibilizando aos consumidores uma forma de reconhecimento da qualidade dos produtos com denominação de origem”, sublinha a organização.