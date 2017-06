Capoulas Santos na inauguração da 54.ª Feira Nacional de Agricultura

Luís Capoulas Santos, Ministro da Agricultura, Florestas e Desenvolvimento Rural, inaugura a 54.ª Feira Nacional de Agricultura / 64.ª Feira do Ribatejo este sábado, dia 10 de junho, às 15h00.

O palco da festa da Agricultura será, uma vez mais, o CNEMA – Centro Nacional de Exposições e Mercados Agrícolas -, que irá receber, durante nove dias, a maior e mais antiga feira do setor agrícola, este ano associada aos “Cereais de Portugal”.

A Feira Nacional de Agricultura apresenta várias razões para uma visita de lazer ou de negócio. Para as famílias que procuram descontração e diversão, o evento, para além do contato com a terra e com os animais, oferece ainda gastronomia de qualidade, artesanato e vários espetáculos ao vivo. Para os profissionais, que pretendem desenvolver negócios e parcerias, a FNA é o mais importante ponto de encontro da Agricultura nacional, indispensável para trocar experiências, debater e refletir sobre o futuro do setor.

A organização da FNA anuncia a programação “mais ambiciosa e completa de sempre”, prevendo-se uma adesão de cerca de 200 mil visitantes e 40 mil profissionais.