Programa da FNA17 – Concerto único de Ana Carolina

Richie Campbel

É um dos nomes do reggae nacional e repete a participação na Feira com o concerto de abertura, no dia 10

David Antunes

É o músico de estimação da Feira. Faz parte do programa, seja no palco principal, seja no palco secundário, há cerca de um década. Este ano David Antunes e a sua Midnight Band têm um disco para apresentar com canções novas e velhos êxitos. Convidam ainda Simone de Oliveira, Luís Jardim, Vanessa Silva, Berg e FF. O concerto é no dia 14, véspera de feriado nacional

Ana Moura

Está no topo de carreira e tem concertos de muita energia, apesar de transportar em si a beleza nostálgica do fado. É ribatejana e isso vai concerteza marca este espetáculo de Ana Moura, no dia 16.

Ana Carolina

A artista brasileira está em Portugal para concertos nos Coliseus e passa por Santarém, sinal da importância desta Feira no panorama nacional. Ana Carolina traz sons da pop moderna brasileira, envoltos na sua voz grave e timbrada. No final do concerto, há uma supresa: um fogo-de-artifício sincronizado com a última canção do espetáculo.

Outros palcos

Palco Tasquinhas

No palco instalado junto às Tasquinhas, vai haver animação com baile e música popular à hora dos jantares, seja no fim-de-semana, seja de semana. Há também reforço de animação na zona da Nave C, onde estão os espaços de restauração com queijos, enchidos e outros petiscos regionais. A nave C recebe também folclore durante o dia, sobretudo depois de almoço e ao final da tarde, pelas 17h.

DJ’s pela madrugada

O espaço dos Torreões, por cima das bancadas da manga das largadas, vai haver animação após os concertos principais. No dia 10 será o Dj Pedro Cazanova, no dia 12 é Rui Leiria, dia 14 é Diego Miranda, dia 16 é Putzgrilla e no dia 17 é a dupla André Silva e Tiago M.