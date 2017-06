Luxo à porta do Quinzena

A gente olha e interroga-se. Mas que raio fará uma limousine à porta da taberna do Quinzena? E de tão vistosa e tão grande, quase a ocupar toda a fachada do castiço restaurante, deu logo em ajuntamento, do outro lado do passeio, com grande especulação. Seria artista de fora ou ribatejano da terra a armar?

O David Antunes já em tempos ali chegou em igual preparo. Mas dizem-nos que, desta vez, quem saiu de dentro da taberna foi um campino, sem cavalo e sem pampilho, que se sentou ao volante e arrancou na limousine. Está visto que a tradição já não é o que era. Ou então foi visão, que não é só em Fátima que acontecem.