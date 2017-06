Atiradores da CB Santarém na Taça do Oeste

Os atletas da CBS – Casa do Benfica em Santarém participaram na 9.ª prova da Taça do Oeste, em S. Bernardino, Peniche. Em Carabina Articulada, José Ribeiro obteve o 5.º lugar com 272 pontos. Moisés Pedrosa obteve o 10.º lugar com 267 pontos e Fernando Silva obteve o 16.º lugar com 227 pontos. Em Pistola, José Ribeiro obteve o 4.º lugar com 258 pontos. Moisés Pedrosa obteve o 6.º lugar com 239 pontos e Fernando Silva obteve o 10.º lugar cm 221 pontos.