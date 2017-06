A dupla José Gomes/Pedro Vaz, aos comandos de um Peugeot 208 R2, foi a grande vencedora da segunda edição do Rally Vila Medieval de Ourém, prova organizada pelo “Olival Motorizado” e apoiada pelo Município de Ourém que trouxe às estradas do concelho milhares de entusiastas do desporto automóvel, no fim de semana 03 e 04 de junho.

A dupla de Viseu depois de ter vencido três especiais, viu Jorge Carvalho/Filipe Oliveira (Mitsubishi Evo IV) conquistarem a PEC-5 Olival e a PE 6 a segunda passagem pela Super Especial de Ourém e com isso reduzir a diferença para 7.60s.

Mas com a correção do tempo atribuído a Jorge Carvalho na PE 1 em – 0.06 a diferença passou a ser de 1.40s.

A fechar o pódio Gonçalo Figueira/Tiago Amado em Citroen AX GTI a 1.22.00 do vencedor.