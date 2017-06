Vitória Futsal Cup Masters – Santarém foi a capital nacional do futsal jovem

O sucesso do Vitória Futsal Cup Masters 2017 superou as edições de 2015 e 2016. Organizado pelo Vitória Clube de Santarém o torneio durou três frenéticos dias, ocupou 2 pavilhões com acção em simultâneo, 7 escalões de formação, 63 jogos, 38 equipas, mais de 500 atletas e 100 técnicos, milhares de espectadores, 500 alojamentos, mais de 1200 refeições, cerca de 2000 lanches, e um recorde nacional absoluto de distritos envolvidos numa competição deste âmbito. Em Junho, Santarém é, sem dúvida, a capital do futsal jovem nacional.

O formato alargado, em 2017, do Vitória Futsal Cup Masters foi motivado por um boom no número de equipas interessadas em participar no torneio, cujo conceito singular assenta na reunião dos clubes de cada distrito com mais atletas de futsal federados, o que o torna o evento mais abrangente de sempre no âmbito da modalidade.

18 distritos representados

Nesta edição, estiveram presentes representantes de 18 associações distritais de Portugal Continental e Ilhas. O Vitória Futsal Cup Masters 2017 terá estabelecido um novo pico de afluência no historial do evento, e imagens invulgares de um Pavilhão Municipal de Santarém e de uma Nave Municipal de Santarém à pinha.

Vitória Clube de Santarém conquista dois títulos

O clube organizador voltou a honrar o seu estatuto de escola de futsal de referência em termos nacionais e de actual 3.º maior clube do País em número de atletas federados, terminando no pódio em todos os sete escalões envolvidos e conquistando cinco prémios de melhor marcador, além de outros dois de melhor guardião (o traquina Martim Paulino e o infantil Diogo Delgado).

O pedestal mais alto foi escalado em duas ocasiões, começando, no sábado, dia 3, pela conquista no escalão de traquinas, numa final electrizante diante de um dos colossos do futsal nacional, o Leões de Porto Salvo: a turma de Renato Tereso Bento triunfou por 5-2 e atestou a capacidade invulgar da escola vitoriana para formar gerações de talentos, o que a situa no topo da formação ao nível nacional.

O momento mais apoteótico das prestações do Vitória Clube de Santarém seria, porém, o triunfo na categoria de infantis, com a equipa de Carla Paulino a carimbar um percurso brilhante que foi vitimando pelo caminho diversos tubarões do futsal luso: triunfos por 7-0 ao CS Marítimo e 7-4 aos Leões de Porto Salvo na fase de grupos, aos quais se seguiriam retumbantes vitórias nas meias-finais, por 8-2, diante da Quinta dos Lombos, e na grande final, por 2-1, diante do Póvoa Futsal (AF Porto). A consagração de mais uma brilhante fornada de talentos vitorianos!

Com estes dois troféus, o emblema vitoriano isola-se no topo do ranking absoluto de conquistas no Masters (total de 5 títulos), desmarcando-se de Quinta dos Lombos (Lisboa, 3), Pedra Mourinha (Algarve, 2), Contacto Futsal (Braga, 2), Póvoa Futsal (Porto, 2) e Eléctrico FC (Portalegre, 2).

Um Master na organização de eventos

Diversos membros da afamada Comissão de Honra do Vitória Futsal Cup Masters fizeram questão de acorrer à chamada ao longo do evento, destacando-se nomes como os de Ricardo Gonçalves (presidente da Câmara Municipal de Santarém), Inês Barroso (vereadora da CM Santarém), Eduarda Marques (directora do Vale do Tejo do IPDJ, em representação do secretário de Estado do Desporto e Juventude), Rui Manhoso (director da Federação Portuguesa de Futebol, em representação do presidente Fernando Gomes), Carlos Marçal (presidente da União de Freguesias da Cidade de Santarém) ou Amadeu Bernardes (em representação do presidente da AF Santarém).

Reféns de compromissos desportivos inadiáveis e de uma agenda sobrelotada, estiveram os padrinhos do evento, o antigo guarda-redes Neno e o actual capitão da equipa de futsal do SL Benfica, Gonçalo Alves, assim como o seleccionador nacional Jorge Braz, presença assídua desde 2015 no evento em que os grandes craques são os pequenos artistas de palmo e meio que comporão o futuro do futsal nacional.

Na hora do adeus a esta 3.ª edição no pioneiro formato Masters, sobra ao Vitória Clube de Santarém a sensação de dever cumprido e o deleite de absorver os elogios e o reconhecimento de todo o País por mais uma etapa finalizada na sua interminável missão: batalhar pelo fomento do fenómeno desportivo e, em particular, da modalidade que escolheu privilegiar. A honra e o orgulho de colocar o Vitória Futsal Cup Masters na ementa dos maiores eventos desportivos de formação de Portugal reforçam a responsabilidade de um clube cujo trabalho árduo está à vista e confirma uma evidência: o Vitória Clube de Santarém é mesmo um Master na organização de eventos de futsal.