Ténis de Almeirim conquista três vice-campeonatos regionais

Três vice-campeonatos individuais é o balanço da participação dos tenistas da Secção de Ténis da Associação 20kms de Almeirim no Campeonato Regional de Veteranos da Associação de Ténis de Leiria.

Em +35, José Rodrigues atingiu novamente a final de singulares, cedendo apenas frente a Ricardo Canhão, por 6/2 e 6/3, depois de pelo caminho ter ultrapassado Pedro Guedes, João Amado e Tiago Sequeira.

Em pares, ao lado do também almeirinense Rui Santos, novo vice-campeonato regional, onde a dupla de Almeirim saiu vencida por 6/3 e 6/2, frente aos tetracampeões regionais Tiago Sequeira e João Serra. Para a dupla de Almeirim este é também o terceiro vice-campeonato regional consecutivo em pares.

Também em pares mas na vertente feminina, Ana Paula Rosário e Isabel Carvalho alcançaram o jogo decisivo em +30 anos, cedendo apenas frente a Paula Falcão e Marta Paveia por duplo 7/5. De referir que, para chegar à final, a dupla de tenista de Almeirim derrotou as favoritas à vitória na competição.

Em singulares, Ana Paula Rosário ultrapassou a fase de grupos, cedendo apenas nas meias-finais frente à campeã regional, Paula Falcão.

Depois do 3º lugar conquistado com a equipa masculina de veteranos + 35, o Ténis Almeirim mantém assim o nível dos últimos anos, conquistando três vice-campeonatos regionais individuais.