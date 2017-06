Santarém – Campanha “be.eco” apanhou 10 mil beatas em apenas 1 hora

Santarém lançou no sábado, dia 3, a campanha de sensibilização ambiental “be.eco”, para a recolha seletiva de beatas de cigarro no Largo do Seminário. Com esta campanha, lançada no mês em que se comemora o Dia Mundial do Ambiente e que conta com o apoio da DELTA CAFÉS, a Câmara Municipal de Santarém implantou no centro histórico da Cidade, seis equipamentos de deposição de beatas de cigarro, designados por Eco|Beatas. Uma forma de combater o cenário comum de abandono de beatas de cigarro em espaço público, que constituí um impacte visual negativo de limpeza urbana e de saúde pública. Do ponto de vista ambiental, vale a pena referir que uma beata de cigarro pode demorar entre 3 e 15 anos para se degradar no meio ambiente. Em Portugal, os especialistas calculam que sejam atuiradas para o chão cerca de 7.000 beatas de cigarro por muinuto…

Sábado realizou-se uma ação de recolha de beatas de cigarro pelas ruas do centro histórico, que contou com a presença da BriPA – Brigada de Proteção Ambiental da PSP de Santarém, da Guarda Nacional Republicana, do grupo de voluntários da Escola Técnico Profissional do Ribatejo (ETPR), dos clubes de Ambiente dos Agrupamentos de Escolas Dr. Ginestal Machado e Alexandre Herculano, de voluntários da Missão Beatão, de Escuteiros do Agrupamento 52 de Santarém. Em apenas uma hora , os voluntários recolheram cerca de 10 mil beatas de cigarro no centro histórico, sendo que antes o “glutão” da Câmara já tinha feito uma limpeza…

Durante esta ação, a Câmara Municipal de Santarém assinou um termo de parceria com o empreendedor Manuel Nobre, impulsionador da “Missão Beatão”, projeto nacional de cariz inovador que tem como objetivo remover do espaço público as beatas de cigarro e paralelamente encontrar soluções de valorização.

Se é fumador, pode colaborar nesta missão, levantando, gratuitamente, um porta-beatas “eco.b” no Posto de Turismo da cidade e, posteriormente, poderá fazer a sua descarga num dos seis Eco|Beatas disponíveis no centro histórico da cidade de Santarém (Largo do Seminário, Rua Capelo & Ivens, Jardim Portas do Sol, Largo Cândido dos Reis, Largo Padre Chiquito e Praça Visconde Serra do Pilar) para que, posteriormente, estes resíduos sejam encaminhados para valorização energética.