Mercadinho romano em Rio Maior

Nos dias 9 e 10 de junho acontece mais uma edição do Mercadinho Romano de Rio Maior, uma recriação da ocupação romana deste território, marcada pela presença dos vestígios da Villa Romana, que em breve será alvo de uma intervenção que vai permitir a sua visita permanente. O mercadinho vai envolver a comunidade escolar local e tem a colaboração da Câmara Municipal, da Escola Secundária, do Agrupamento Marinhas do Sal, do Agrupamento Fernando Casimiro e do Colégio Alto Pina. Durante a feira é encenada a peça “A Comédia da Cestinha”, de Plauto, pelo grupo Thíasos, que acontece na sexta às 21h30. O cortejo inaugural é na sexta às 10h30 e percorre várias ruas da cidade, depois há apresentação de música romana e danças romanas, às 11h, e demonstração de legionários e lusitanos. No sábado, o mercadinho reabre às 10h e às 21h30 realiza-se uma passagem de modelos alusivos à época romana, às 21h30. O mercadinho decorre na Praça do Comércio, onde está o acampamento da Legião Romana, demonstração de armas, taberna, mercadores, visitas ao núcleo da Villa Romana na Casa Senhorial e festas. Na Villa Romana, decorrem jogos tradicionais e romanos, demonstração das tarefas diárias de uma vila romana e visita às ruínas.