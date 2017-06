Eduardo Madeira a banhos em Almourol

Eduardo Madeira paga promessa em Vila Nova da Barquinha e faz travessia do Tejo a nado, junto ao Castelo de Almourol.

O humorista tinha prometido na sua página de facebook nadar entre as duas margens do rio caso Salvador Sobral, o representante de Portugal no Festival da Eurovisão, conseguisse vencer o troféu.

A proeza foi cumprida no dia 5 de junho, e passou no dia seguinte (terça-feira) no programa das manhãs da TVI, “Você na TV”, e esta quinta-feira pode ainda ser vista no talk-show “5 para meia-noite” da RTP.

Assistiram ao momento Fernando Freire, presidente da Câmara da Barquinha e o vereador Ricardo Honório.