Editorial – Hollywood no Convento

É simplesmente lamentável o que aconteceu no Convento de Cristo, que volta a ser notícia pelos piores motivos. A reportagem do “Sexta às Nove”, da RTP 1, que lançou o alerta, não será propriamente um exercício de jornalismo limpo – julgo até que peca por manifesto exagero nas acusações imputadas e nos supostos danos causados pelas filmagens da superprodução do realizador norte-americano Terry Gilliam –, mas é um facto que houve riscos para esta jóia única do património mundial e que isso não pode voltar a acontecer.

Convém lembrar, porém, que realizadores da dimensão de um Terry Gilliam – que esteve na fundação dos Monty Pyton – têm orçamentos de muitos milhões para a produção dos seus filmes e fazem-se acompanhar por equipas técnicas altamente especializadas, também no que respeita ao controlo de danos. Só assim se explica que as mega produções de filmes históricos, ou mesmo de filmes de acção como os de James Bond, sempre com uma imensa parafernália de efeitos especiais, decorram em cidade históricas como Veneza ou em monumentos únicos como o coliseu de Roma. Também este filme de Terry Gilliam, sobre “O homem que matou D. Quixote”, pode sugerir, em alguns dos seus efeitos especiais, algum risco para o monumento e de facto não ser exactamente isso que se passou, uma vez que os supostos danos causados ao Convento de Cristo, que tanto alarido causou, vão afinal custar pouco mais de três mil euros, de acordo com a peritagem encomendada pelos serviços da Direcção Geral do Património Cultural.

De resto, a reportagem da RTP revela evidentes sinais de erros jornalísticos que acabam por a descredibilizar. Alguns clamorosos, como o de referir o nome do historiador, e nosso conterrâneo, Jorge Custódio, que nem sequer chegou a ser ouvido, por troca com um outro anterior director do Convento de Cristo; ou ainda o manifesto exagero na criação de alguns factos relatados, ouvindo fontes pouco credíveis e aparentemente ressabiadas – porque não há outra explicação para antigos funcionários não darem a cara nas denúncias que fazem.

Mas se é verdade que o trabalho jornalístico da RTP é fraco e pouco criteriosos, isso não dispensa a que se proceda a um sério apuramento de responsabilidades face à gravidade do que a reportagem denuncia, como de resto tem vindo a ser exigido pelos mais diferentes actores políticos, desde o parlamento à autarquia de Tomar.

E se é injusto, a partir deste caso, acusar de mercantilismo cultural a DGPC pela cedência de monumentos para a rodagem de filmes – este de Terry Gilliam pagou mais de 170 mil euros ao Estado por três semanas de filmagens –, isso não dispensa que se averigúem responsabilidades e se tranquilize a opinião pública com uma informação cabal sobre o sucedido. Nomeadamente, se houve efectivamente riscos para o monumento? Quem autorizou e em que termos a realização deste filme? E já agora, porque a reportagem da RTP também o denunciou, apurar se tem ou não havido desvio de verbas da bilheteira, e se a directora do Convento de Cristo está ou não a usar o trabalho de funcionários em obras particulares na sua residência. Perante a gravidade destas imputações, não exigir o apuramento da verdade seria uma grande irresponsabilidade. A natureza criminal de algumas acusações, já o Ministério Público de Tomar terá anunciado que as vai investigar. Aguardemos, pois.

Joaquim Duarte