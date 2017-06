Clube Ténis de Santarém vence Torneio de Sub 14 em Pares

Pedro Vaz, do Clube Ténis de Santarém, venceu Torneio de Sub 14 em Pares, em conjunto com o seu parceiro Ricardo Batista, frente à dupla Martim Sousa e Nuno Pinheiro. Em Singulares o vencedor foi Ricardo Batista que venceu Nuno Pinheiro. Nos femininos Rita Trocado venceu Andresa Felix, na vertente de pares a dupla Rita Trocado e Maria Santos venceram frente a Andresa Felix e Madalena Marques.

Os tenistas do Clube Ténis de Santarém também estiveram em destaque no fim de semana passado em Almeirim:

Em Sub14 masculinos, Xavier Carreira, do CTS, confirmou o estatuto de 1º cabeça-de-série, ao vencer na final Sebastião Cardoso Nobre, da Talent Discovery Sports, por 6/1 e 6/3.

Ainda em masculinos, mas em Sub18, Miguel Vazsurpreendeu ao vencer João Inês, do CT Torres Novas, por 2/6, 6/2 e 11-9 no decisivo Super Tie-Break. Em pares, Miguel Vaz, ao lado de Guilherme Grácio, do CIT Leiria, venceu David Nobre e Pedro Rodrigues, do CT Caldas da Raínha, por 7/6 e 6/2.

Em Femininos, no escalão de Sub18, Bia Neto, do Clube Ténis Paços de Brandão venceu os três encontros disputados, conquistando assim o troféu de vencedora e relegando Filipa Vaz, do CT Santarém, para o 2º lugar.