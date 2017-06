Atletismo – Meeting de Abrantes com 80 atletas de todo o país

No sábado dia 3 realizou-se em Abrantes mais uma edição do Meeting de Abrantes, competição que contou com a presença de oitenta atletas de todo o país.

Os vencedores foram:

200 M Masc.

Eduardo Sá SC Braga 21.64

200 M Fem.

Tatiana Rosário GA Fátima 24.52

Martelo Fem.

Vania Silva SC Portugal 56.12

1500 M Fem.

Carla Reis ADRE Palhaça 4 44.42

3000 M Masc.

João Bernardo J Vidigalense 8 35.09

110 M Barr. Masc.

João Fontela J Vidigalense 14.18

Comprimento Masc.

Ivo Tavares CCSJ Madeira 7.59

Altura Fem.

Anabela Neto SC Portugal 1.71

100 M Barr. Fem.

Lecabela Quaresma SL Benfica 13.52

400 M Fem.

Carina Vanessa SL Benfica 56.84

Dardo Masc.

Tiago Aperta Individual 72.51

400 M Masc.

Bernardo Pereira AJ Serra 49.25

Triplo Fem.

Anabela Neto SC Portugal 13.08

Martelo Masc.

Dário Manso SL Benfica 65.00

No próximo sábado pela manhã realiza-se em Rio Maior o Tetratlo Regional uma competição de provas combinadas para os escalões de Iniciados e Juvenis, á tarde em Torres Novas o campeonato regional de estrada integrado no Grande Prémio de Santo António.