António Costa com Rui Barreiro para “inverter o ciclo de perda em Santarém”

“Hoje é o dia em que vamos começar a inverter o ciclo de perda para Santarém”, disse o candidato do PS à Câmara de Santarém, Rui Barreiro. O candidato enumera o que Santarém perdeu: “Perdemos jovens, perdemos empresas, perdemos riqueza, perdemos oportunidades de investimento, perdemos património e mobilidade…Perdemos muito, é esse o ciclo que vamos inverter”.

Rui Barreiro quer “tornar Santarém nessa marca do Ribatejo, uma Santarém ambiciosa e não conformada, uma Santarém ativa e não parada no tempo, no deixa andar, onde se considera normal que uma estrada nacional esteja cortada durante 3 anos, ou que se demore seis anos para arranjar transporte para uma estátua”.

Na presença de António Costa, o candidato Rui Barreiro falou das imensas obras de que Santarém precisa, como a Linha do Norte, a estrada de Alcanede, a despoluição do Alviela e da Vala d´Asseca a revitalização do Centro Histórico, e uma nota especial para o rio Tejo. “Caro António Costa, precisamos de uma atenção especial e de meios para que este Rio seja uma fonte de riqueza e que possa contribuir decisivamente para o desenvolvimento sustentável do Ribatejo e de Santarém. Devem ser mobilizados meios comunitários e nacionais extraordinários para que este nosso Rio possa ter a vida que necessita e que as populações ribeirinhas merecem”, defendeu Rui Barreiro.

Para Rui Barreiro, “liderar autarquias hoje é muito mais que fazer obra pública – É seduzir empresas, facilitar o investimento, é fixar emprego qualificado e de futuro para os nossos jovens, é ajudar a melhorar as perspetivas de vida dos nossos conterrâneos, criar um concelho confiante, positivo e próspero”. E sendo o momento nacional de “crescimento, de aposta, de rasgo”, Rui Barreiro entende que “Santarém não pode continuar a ficar para trás, Santarém com esta equipa vai à luta, é esse o meu compromisso”.

A evolução positiva do país levou António Costa a afirmar que “a oposição anda perdida e não sabe o que dizer aos portugueses. Durante um ano andaram a dizer que todas as tragédias do mundo se abateriam sobre Portugal e que tudo iria correr mal, e, quando ao fim de um ano, o país está a crescer como não crescia há uma década, quando o desemprego está a baixar e o emprego está a ser criado, quando o investimento aumenta e as exportações crescem e até a Comissão Europeia nos quer retirar do Procedimento por Défice Excessivo, eles percebem que tudo aquilo que andaram a dizer não aconteceu, que o diabo não veio, não está para vir e não vai vir, pelo contrário”.

“Os portugueses sabem que estamos a fazer diferente”, disse o secretário-geral do PS, enumerando algumas das medidas que permitiram a recuperação da economia portuguesa, como a reposição de salários e pensões, redução de impostos, ou os investimentos na saúde. Segundo António Costa, o Governo “está mesmo a fazer o contrário do que eles faziam. Eles subiram os impostos, nós baixámos. Não só não cortámos nas pensões como devolvemos aos pensionistas o que eles tinham direito. Aumentámos o salário mínimo. As empresas estão a crescer a criar emprego e a aumentar as exportações. Nós fizemos diferente deles, nós fizemos o contrário deles e é por isso que estamos a ter resultados diferentes do que eles tiveram.”

O secretário-geral do PS garantiu ainda que “vamos continuar a fazer diferente porque o país precisa que façamos mais e façamos melhor. Queremos menos défice, menos dívida, mas queremos fazer isso servindo melhor as pessoas” porque “só assim podemos dar mais confiança aos portugueses.

Os candidatos à Câmara, Assembleia e freguesias

As listas do PS integram os seguintes candidatos: Câmara Municipal de Santarém -Rui Barreiro, José Augusto dos Santos, Virgínia Mena Esteves, Sofia Martinho, João Catela, André Lopes, Vânia Botequim, Margarida Pinto, e Jorge Custódio; Assembleia Municipal – Joaquim Frazão Neto; Candidatos às juntas de Freguesia de Santarém – Abitureiras , António Branco, Alcanede, Nuno Carreira, Alcanhões, Pedro Mena Esteves, Almoster, António Pereira, Amais de Baixo, Duarte Neto, Arneiro das Milhariças, Helena Marinho, Moçarria, Marcelo Morgado, Pernes, Luís Emílio Duarte, Póvoa da Isenta, João Delgado, UF Achete, Azóia de Baixo e Póvoa de Santarém, Guida Botequim, UF Azóia de Cima e Tremês, Luís Mena Esteves, UF Casével e Vaqueiros, Diamantino Vicente, UF Cidade de Santarém, Carlos Catalão, UF Romeira e Várzea, Artur Colaço, UF São Vicente do Paul e Vale de Figueira, João Ferrão, e Vale de Santarém, Manuel João Custódio.

Mais Santarém integra listas do PS à autarquia

O movimento Independente “Mais Santarém” está com a candidatura de Rui Barreiro à Câmara de Santarém, tendo oito elementos seus incluídos nas listas do Partido Socialista aos diferentes órgãos autárquicos. O anúncio foi feito em conferência conjunta, no dia 31 de maio, nas Portas do Sol. Segundo o dirigente do Mais Santarém, Francisco Mendes, desta vez o movimento integra as listas do PS, “porque é preciso concentrar votos para afastar a actual maioria da Câmara”. Anunciou ainda os nomes que integram as listas do PS. Entre os 27 efetivos para a Assembleia Municipal, figuram o próprio Francisco Mendes, José Magalhães, Fernanda Seixas Pires e Armando Rosa; e para a Assembleia da União de Freguesias da Cidade, os representantes do “Mais Santarém” são Paulo Melo, Isabel Cordeiro e Carlos Seixas Pires. Para a Câmara Municipal e tal como O Ribatejo já tinha avançado, surge o nome do historiador Jorge Custódio no 9º lugar da lista.