Santarém na rota da Corrida do Tejo

A Corrida do Tejo vai mais longe e este ano convida os atletas de vários pontos do país a correr, promovendo quatro corridas-treino que acontecem em Santarém (7 de junho), Albufeira-Salgados (dia 23), Leiria (dia 25) e no Porto (1 de julho), com objetivo de desafiar os amantes da modalidade a juntarem-se depois à mítica prova, que decorre a 24 de setembro, em Oeiras, e ajudá-los a estarem preparados para os seus 10 kms de percurso.

Nestas corridas-treino serão dados conselhos técnicos e físicos para uma corrida saudável e dicas para ajudar cada atleta a melhorar a sua performance. Para além disso, os participantes podem ainda avaliar a tecnologia das sapatilhas de running New Balance com pares masculinos e femininos disponíveis para experimentação.

Com estes treinos, a Corrida do Tejo pretende, acima de tudo, dar a conhecer a mítica prova de estrada, cujo percurso na Avenida Marginal tem o mar como pano de fundo, e oferece aos atletas de todo o país o verdadeiro espírito de convívio que a caracteriza.

As inscrições já estão abertas e devem ser feitas online em www.corridadotejo.com ou nos pontos de venda BOL (Lojas El Corte Inglés, Lojas Worten, Lojas Fnac, Lojas Sport Zone, Estações e lojas CTT).

As corridas-treino são promovidas em conjunto com parceiros locais: os Scalabis Night Runners (Santarém), as Corridas à 6ª Feira (Albufeira-Salgados), os Liz Runners (Leiria) e o Centro Municipal de Marcha e Corrida do Porto.

Corridas-Treino:

SANTARÉM | 7 de junho | 21h00

Local de Encontro: Sede dos Scalabis Night Runners, Largo Emílio Infante da Câmara

Parceiro: Scalabis Night Runners

ALGARVE – Salgados | 23 de Junho | 20h30

Local de Encontro: Parque de Estacionamento Praia da Galé Oeste – Rua das Dunas, 8200-424 Guia Albufeira

Parceiro: Corridas à 6ª Feira

LEIRIA | 25 de junho | 10h00

Local de Encontro: Jardim da Vala Real

Parceiro: Liz Runners

PORTO | 1 de julho | 10h00

Local de Encontro: Parque da Cidade (a confirmar)

Parceiro: Centro Municipal de Marcha e Corrida do Porto