Deputados do PSD criticam cortes nas contratações na saúde

Os deputados do PSD eleitos pelo distrito de Santarém, Nuno Serra, Duarte Marques e Teresa Leal Coelho tornam pública a sua “indignação e protesto pelos novos cortes de 35% nas contratações na área da saúde que colocam em causa diversos serviços dos hospitais do distrito, Santarém e o Centro Hospitalar do Médio Tejo (CHMT).

“ Esta decisão é uma irresponsabilidade que coloca em causa a maioria dos serviços dos hospitais da região”, afirmam os deputados, advertindo que “com esta decisão, o Ministro da Saúde tira literalmente o tapete aos Administradores Hospitalares que ainda recentemente, ao lado da tutela, anunciaram novos serviços que afinal não vão passar do papel. A manter-se este despacho, esses anúncios, não passaram de manobras de propaganda em tempo de eleições autárquicas”.

“O interior do país é particularmente afetado por esta decisão, ou será que o governo não sabe que muitos dos serviços destes hospitais do interior assentam em tarefeiros que por sua vontade não querem estar a tempo inteiro no SNS? Esta é a decisão mais radical que foi tomada na área da saúde nos últimos 20 anos”, afirmam os deputados social democratas.

Em nota de imprensa, os deputados lembram que “esta flexibilidade na gestão tem permitido às administrações dar resposta permanente às dificuldades dos diversos serviços, numa região em que é tão difícil recrutar profissionais a tempo inteiro que com os recursos existentes e flexibilidade e autonomia na gestão é possível melhorar a qualidade dos serviços e as respostas aos cidadãos”.

Os deputados do PSD lembram que “alguns serviços fundamentais, como as várias Urgências ou a própria Maternidade do Hospital de Abrantes, assentam o seu funcionamento num conjunto de tarefeiros há muito rotinados naqueles serviços e que veem agora a sua colaboração colocada em causa e como consequência disso a manutenção do serviço”.

Os Deputados consideram que os resultados na área da saúde têm-se degradado e a dívida

Nuno Serra, Duarte Marques e Teresa Leal Coelho exigem a revogação imediata do despacho em causa e recordam que no debate do OE2017 bem avisaram que a verba destinada aos hospitais do distrito não era suficiente para as despesas previstas mas “infelizmente o tempo, e o próprio governo, vieram dar-nos razão.”