Concurso de fotografia – “A minha Lezíria”

A Comunidade Intermunicipal da Lezíria do Tejo (CIMLT) e os seus Municípios associados estão a organizar um Concurso de Fotografia, com o tema “A minha Lezíria”, onde convidam os participantes a partilhar em imagens as paisagens, as gentes e as tradições que mais apreciam na Lezíria do Tejo.

Este Concurso de Fotografia está inserido nas atividades que irão decorrer no stand intermunicipal da CIMLT, mais uma vez presente na Feira Nacional de Agricultura, em Santarém, entre os dias 10 e 18 de Junho.

A seleção da fotografia vencedora será feita na página de Facebook da CIMLT (www.facebook.com/cimleziriadotejo/). A fotografia com maior número de “Gostos” vencerá o concurso e será premiada com uma estadia de uma noite para duas pessoas num espaço de Turismo Rural na Lezíria do Tejo.

Todas as fotografias participantes estarão expostas no stand intermunicipal da CIMLT, na Feira Nacional de Agricultura, para poderem ser apreciadas pelos visitantes.