Notícias do Bloqueio – Em busca do tempo perdido

Realizou-se mais uma Cimeira Ibérica, desta vez em terra portuguesa, entre 29 e 30 de maio. No varejo dos jornais, leio as declarações do primeiro-ministro, António Costa, despertando para a cooperação transfronteiriça. Definiu ele uma estratégia política – e eu não poderia estar mais de acordo – sobre os territórios de fronteira e as circunstâncias favoráveis da sua situação. “Queremos afirmar as regiões fronteiriças como nova centralidade de um grande mercado ibérico de 60 milhões de consumidores”, afirmou António Costa, acrescentando: “Queremos fazer de uma linha de separação um ponto de união”.

Há mais de uma década, no âmbito da Ágora, que era uma iniciativa do governo da Extremadura para relançar o debate e aprofundar o conhecimento da realidade dos dois países, fui a Cáceres e Badajoz falar de “A Fronteira como uma Oportunidade”. Na minha fala não deixei de citar, aliás, o contributo para uma renovada cooperação ibérica protagonizado pelo Centro de Estudos Ibéricos, ideia luminosa de Eduardo Lourenço, que tem na sua génese instituições portuguesas e espanholas (como as Universidades de Salamanca e de Coimbra) e se encontra sediado na Guarda.

Todavia, ao ler as declarações de António Costa não pude deixar de pensar como os portugueses gostam de andar em busca do tempo perdido. É que, há mais de 30 anos (vejam, só!), o “Jornal do Fundão” dava corpo a uma ideia de futuro de António Paulouro e realizava na Idanha, com o apoio entusiasta de Joaquim Morão, as II Jornadas da Beira Interior. O tema central do “Fórum” era precisamente a “Raia-Traço-de-União”, um notável rasgo de inovação, antecipando muito no tempo o que mais tarde seria um segmento importantíssimo da política da União Europeia.

Houve, muito depois, é justo sublinhar, a “Raia Sem Fronteiras”, em Castelo Branco, onde também estive com o Rui Jacinto, o Joaquim Morão e muitos mais. Mas esse diálogo de exigência política na abertura de novos caminhos na Ibéria terminou ali. O Centro de Estudos Ibéricos deu um impulso diferente ao conhecimento dessa realidade, apostando, sobretudo, na cooperação cultural.

Hoje, lendo as declarações do primeiro-ministro, bato palmas, mas deixam em mim o sentimento de desconforto por pensar no tempo perdido. Venha a certeza e a esperança das palavras não se esgotarem desta vez no mero exercício de retórica política de circunstância. As regiões fronteiriças, que já foram carne de canhão nas seculares guerras da independência, afrontando na primeira linha os invasores, merecem essa oportunidade.

Fernando Paulouro Neves