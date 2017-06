Santarém – Casa dos Beirões no Ribatejo inicia obra do complexo social

A ACBR – Associação Casa dos Beirões no Ribatejo já está a avançar com as obras do futuro complexo social, num terreno cedido pela Câmara Municipal de Santarém e situado na União das Freguesias da Várzea/Romeira que também colabora neste projeto social.

“Aqui iremos construir um equipamento social para todos”, anuncia o cartaz à entrada do loteamento onde a ACBR já procedeu às terraplanagens do terreno, que envolveram a movimentação de 21 mil metros cúbicos, o equivalente a 1.100 camiões de terras removidos do terreno com 5.812 metros quadrados onde está agora a iniciar-se a obra do complexo social.

O presidente da direção da Associação da Casa dos Beirões no Ribatejo, Dionísio Abreu, disse a O Ribatejo que nesta primeira fase serão construídos os muros de suporte, as fundações e a lavandaria. “Os sócios têm vindo a colaborar com donativos, tendo em conta que os fundos comunitários ainda não abriram concurso para este tipo de equipamentos, o que esperamos que aconteça em 2018”, adianta Dionísio Abreu. Agradece “a generosidade de 90 associados que deram já os seus donativos, alguns com valores de 1.000 e de 500 euros, para o início desta obra; tivéssemos nós outros 500 como eles e nem iriamos precisar de fundos comunitários para fazer o complexo social”.

Nesta primeira fase da obra, a ACBR conta investir cerca de 600 mil euros, para um volume de investimento total de cerca de 1,8 milhões de euros, contando já com os equipamentos que possibilitem a abertura das diversas valências previstas. Segundo Dionísio Abreu, o complexo social vai ter um grande salão de convívio, com todos os equipamentos que permitam o seu funcionamento como centro de dia e prestação de serviço domiciliário e de fisioterapia. A construção do complexo social ocupará uma área de 2.100 metros quadrados, pelo que sobra espaço para os jardins e áreas de lazer no terreno de 5.812 metros quadrados cedido pela autarquia. “Queremos ter aqui um lar de idosos, não no sentido terminal, mas sim um lar de convívio e lazer, que inclui centro de dia e serviços de apoio à família, inclusive com uma creche”, afirma o presidente da ACBR.

Dionísio Abreu sublinha que a ACBR conta atualmente com 623 sócios, número que, somados os familiares, cresce para mais de 1.200 associados. “Uma enorme família que convidamos a participar nas próximas atividades que a Casa dos Beirões no Ribatejo vai levar a efeito em junho: Dia 11 passeio à festa da Cereja, em Alcongosta, Fundão; Dia 25, a tradicional sardinhada da ACBR na sede do Centro Cultural e recreativo de Fontainhas e Grainho, Santarém; e no dia 29 ida ao musical Amália, no Teatro Politeama em Lisboa.