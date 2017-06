Estado de Sítio – A beleza da canção que conquistou a Eurovisão

O jovem Salvador Sobral tem tido os seus concertos cheios depois que conquistou o troféu do 62.º concurso da Eurovisão em Kiev, Ucrânia, com a balada “Amar pelos Dois”. Eis a letra, da autoria de sua irmã Luísa Sobral, que aqui nos propomos analisar: “Se um dia alguém perguntar por mim / Diz que vivi para te amar/ Antes de ti só existi/ Cansado e sem nada para dar /Meu bem ouve as minhas preces/Peço que regresses/ Que me voltes a querer/ Eu sei que não se ama sozinho/ Talvez devagarinho, possas voltar a aprender/ Se o teu coração não quiser ceder/ Não sentir paixão, não quiser sofrer/ Sem fazer planos do que virá depois / O meu coração pode amar pelos dois”. Trata-se do tema clássico de um amante não correspondido, mas desejoso de recuperar a sua amada a quem ele pede desesperadamente que regresse. Uma paixão em sofrimento, intimista, mística: ouve as minhas preces…ouve as minhas preces. E se o amante perder a esperança, então “amará pelos dois”, isto é, condena-se a se amar também a si próprio, como ocorreu com o Narciso grego da mitologia, que morreu apaixonado pela sua imagem reflectida nas águas, tendo a seu lado nascido uma flor, o narciso, a flor funerária dos Gregos. Aqui assenta a mortífera beleza do poema e da expressão-chave, bem conseguida, a fechar: “Amar pelos Dois”. Quanto ao desempenho do cantor, esse foi marcado pelo martírio, a contenção da voz, a ritualização dos gestos, as mãos unidas sobre o peito. Uma excelente ancoragem somática da letra e da melodia. O código cromático, a cor preta da vestimenta que trazia veio reforçar essa vertente confessional. Em suma, a conjugação da letra com a prestação do cantor permitiu quebrar o modelo tradicional da Eurovisão. Esta nova formalização foi talvez o maior mérito. A outro nível, também não é descabido auscultar a vertente política, geoestratégica, que tem envolvido os países da Eurovisão: já em 1964 surgira o primeiro incidente, em Copenhague, quando os Dinamarqueses protestaram contra a participação de Portugal e da Espanha, incompatível com as ditaduras de Salazar e de Franco. Aliás, se a Rússia não participou este ano em Kiev foi devido ao contencioso com a Ucrânia, que não tem desvelado a cosmética da sedução, a tentar mostrar à Europa boa imagem. Salvador Sobral teria pois aparecido na altura certa, em paralelo com a celebração, o Papa presente, dos 100 anos do “milagre” dos pastorinhos. Por que não geminar Kiev e Fátima? Seria um outro “milagre”, o de insidiosas instâncias poderem ter associado a prestação angélica e confessional de Salvador Sobral a qualquer mensagem pacifista de uma Ucrânia que, embora agressiva, se apresentasse sofredora, atormentada, vítima do “urso mau”, a Rússia, quando afinal foi J.W. Bush quem pôs o Próximo-Oriente a ferro e fogo. Para mais, um “urso” militarmente cercado pelos ocidentais apoiantes da Ucrânia. Por outro lado, não esquecer a dimensão política corajosa do apelo de Salvador Sobral “S.O.S. Refugiados”, estampado na camisola. Diria porém que, ganho o troféu, o discurso de Salvador Sobral não caiu bem a todos, ao falar da sua missão de trazer a música de volta, ao falar de música descartável, como se o desempenho do cantor português, apesar de inovador, fosse mais uma ”aparição”. É necessário saber ganhar. O cantor pode ter razão no contexto deste festival, mas há que tomar precaução, sem generalizar, com o adjectivo descartável. Quem assim é, pode deixar de o ser, e não só na música: muitos foram os recusados por editores, barões da arte e júris: o pintor Cézanne só bem tarde viu o seu trabalho reconhecido. Os “Nus” de Modigliani, que morreu na miséria, foram brutalmente retirados pela polícia da galeria parisiense Berthe Weill porque escandalizavam a vizinhança! O “Nu deitado”, datado de 1917, foi porém recentemente leiloado por 170 milhões de dólares! Na Literatura, Samuel Beckett, também foi “descartado”, tendo esperado cinco anos para que “À espera de Godot”, viesse a palco. Portugal, na euforia, também não soube ganhar, tal como ocorre noutras modalidades. Espero que algumas críticas no decorrer destas linhas não tenham ultrapassado os limites de uma reflexão saudável. A criatividade de Salvador Sobral, mas também de Luísa Sobral, muito terão para nos dar, estou certo. São bem prometedoras as suas potencialidades.