Apesar de militar num partido que, nesta temporada de curiosos entendimentos e dissídios políticos, observa o seu forte e rutilante laranja a estiolar na oposição, fico contente quando o meu País apresenta resultados económico-financeiros positivos. Nunca me dedicarei à plangência por algo estar a correr razoavelmente melhor do que no passado, nem à verberação despeitada. Aliás, o que está a acontecer, em geral, confirma o que venho aqui afirmando desde que me arrisquei no ribatejano sarrabiscar semanal. Dito isto, porém, recuso-me a pular no trampolim da euforia se esses aspectos favoráveis ao incrementar do bem-estar dos portugueses teimarem em fugir à sua missão. Ora, claro que é óptimo que o primeiro trimestre haja revelado um avolumar do PIB na ordem dos 2,8%; e o mesmo se estende à redução da taxa de desemprego (9,8%), acompanhada de criação efectiva de trabalho. Quanto ao défice de 2% do PIB, perdoem-me os austeritários de plantão, mas, para mim, importa a saída do procedimento por défices excessivos; no mais, prefiro que o seu mitigar decorra exclusivamente de crescimento económico e não de cortes cegos e cativações; e prefiro, acima de tudo, que, se houver margem orçamental, esta seja utilizada para incentivar o investimento público e o privado, assim como para dotar os serviços estatais e autárquicos de meios para operarem correctamente. Assim, chamo à colação as notícias acerca de como o Serviço Nacional de Saúde está assoberbado, carece de enfermeiros e de médicos, se vê compelido a racionalizar o transporte de doentes, para garantir que este é uma das nossas maiores pérolas sociais, merecendo carinho, admiração e apoio. Neste jovem barbado, contra aqueles que dele querem fazer uma besta esfolada a abater (relembrando, noutro contexto, o atrabiliário Macedo), o SNS sempre encontrará um aliado! Um defensor – papel que amiúde desempenho na barra dos tribunais – da sua manutenção, conservação e aprimoramento… Viva o SNS!

João Salvador Fernandes