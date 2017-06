Um gin com sabor a Ribatejo

“Gotik, ou quando a lezíria ribatejana cabe numa garrafa de gin…” é o slogan da MVP Gin, marca que anuncia, orgulhosamente, “o primeiro gin do Ribatejo”. A homenagem a Santarém e ao traço gótico de muitos dos seus monumentos embeleza o rótulo – na edição “Santa Clara” – onde são impressas a letras garrafais as coordenadas geográficas dos monumentos da cidade e o desenho da rosácea. Agora, a MVP Gin quer exportar o sabor da lezíria para múltiplas paragens do mundo e a aposta no mercado britânico que começou já a dar frutos.

António Martins, Valter Tainha, João Paixão, Gonçalo Pereira e Nuno Duarte são os cinco investidores. Entre os mentores do projeto estão os professores António Raimundo e Cristina Laranjeira, da Escola Superior Agrária de Santarém, que ajudaram nas primeiras experiências e no desenvolvimento do produto.