Santarém – Recolha de beatas de cigarro este sábado na cidade

Santarém lança no próximo dia 3 de junho, no largo do Seminário, a campanha de sensibilização ambiental be.eco, para a recolha seletiva de beatas de cigarro, mês em que se comemora o Dia Mundial do Ambiente. Esta campanha, que conta com o apoio da DELTA CAFÉS, implanta no centro histórico da cidade, seis equipamentos de deposição de beatas de cigarro, designados por ECO|Beatas. Se é fumador pode colaborar nesta missão, levantando, gratuitamente, um “eco.b” – porta-beatas no Posto de Turismo e, posteriormente, fazer a sua descarga num dos seis ECO|Beatas disponíveis no centro histórico da cidade de Santarém, para que posteriormente, estes resíduos sejam encaminhados para valorização energética.