Santarém – Núcleo Sportinguista tem nova sede

Foi assinado, no dia 26 de maio, o protocolo de cedência de espaço para a nova sede do Núcleo Sportinguista de Santarém. Nesta cerimónia participaram Luís Farinha, vereador da Câmara Municipal, Tiago Leite e Francisco Simões, respetivamente presidente e vice-presidente do Núcleo Sportinguista de Santarém.

Neste acordo o Município de Santarém, compromete-se a ceder ao Núcleo Sportinguista de Santarém, o edifício designado como Pavilhão nº 69, no Campo Infante da Câmara, como sua sede, para funcionamento das atividades previstas nos seus estatutos, repondo a dignidade do mesmo e a sua manutenção permanente.

O protocolo entra em vigor na data da sua assinatura, sendo válido pelo período de 1 ano, renovável automaticamente por iguais períodos.