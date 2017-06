Santarém Basket conquista Torneio do Futuro

Mais uma conquista para o Santarém Basket Clube, desta feita a equipa de sub13 foi a grande vencedora do Torneio do Futuro, da ABS – Associação de Basquetebol de Santarém, após ter vencido todos os jogos durante a competição.

Aproxima-se mais um final de época, um ano cheio de sucessos e com um aumento significativo do número de atletas do Clube, 120 ao todo. O Santarém Basket pretende “continuar a ser um clube de formação, transmitindo os valores associados ao Desporto e à Educação dos nossos jovens”.

Eleita nova direção

Foram eleitos no passado mês de Abril, os novos órgãos sociais do Clube, sendo o novo presidente Joaquim Molinar. A nova direção pretende “dar continuidade ao excelente trabalho realizado pela anterior direção, consolidando os escalões base do clube e formando jovens atletas para a vida”.

O Clube vai realizar o seu Torneio de final de época nos próximos dias 24 e 25 de junho, com o objetivo de juntar a família do Basquetebol de Santarém, num evento que junta todas as equipas de formação do clube.

Resultados do fim-de-semana:

Estoril Basket 44 – Santarém Basket 59 – Campeonato Nacional Sub16 Femininos

Quinta dos Lombos 61 – Santarém Basket 46 – Taça Nacional de Sub14 Femininos

Rio Maior Basket 46 – Santarém Basket 67 – Torneio do Futuro Distrital Sub13 Masculinos

CD Amiense 16 – Santarém Basket 15 – Torneio do Futuro Distrital Sub13 Femininos