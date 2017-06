Patinagem Artística do HCS no Torneio do Entroncamento

Realizou-se nos dias 27 e 28 de Maio, no Pavilhão Municipal do Entroncamento, o II Torneio Cidade do Entroncamento, numa organização da Casa do Benfica do Entroncamento.

Participaram 12 clubes. O Hóquei Clube de Santarém (HCS) esteve presente com 20 atletas, que competiram em vários escalões desde os bambis aos juvenis.

A nível individual, o torneio correu bem para as cores do HCS, pois todos os atletas tiveram boas prestações demonstrando evolução competitiva, melhorando as suas performances e classificações. De referir ainda a estreia em torneios de três novos atletas (2 bambis e 1 de iniciação) que com a sua juventude e desembaraço disputaram as suas provas de forma brilhante.

No que toca a classificações individuais, destaca-se João Reis que depois de uma empolgante e muito aplaudida prova se classificou em 1.º lugar no escalão de cadetes e Margarida Reis que com uma excelente prova se classificou em 2.º lugar, no escalão de juvenis. No que toca à classificação por equipas o HCS obteve um honroso 7º lugar.

De referir ainda que o Hóquei Clube de Santarém irá disputar o Campeonato Distrital de Patinagem Artística, que se realiza 3 e 4 de junho, em Constância.

Quanto aos resultados das equipas de hóquei em patins do HCS, registe-se a derrota no dia 26, dos Benjamins por 1 – 5 frente A Alcobacense CD B; a mesma equipa que no dia seguinte venceu A Alcobacense CD A por 1 – 3. Os Escolares venceram o CN Rio Maior por 2 – 17, e os Sub 15 venceram por 4 – 2 a equipa do Criar-T.