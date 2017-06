Hóquei – Almeirim recebe final da Taça de Portugal

O pavilhão Alfredo Bento Calado, em Almeirim, foi o escolhido pela Federação de Patinagem de Portugal para acolher a “final four” da Taça de Portugal de seniores femininos em hóquei em patins, na sequência da candidatura apresentada pela Associação de Patinagem do Ribatejo para a organização da prova.

No dia 3 de junho, realizam-se as meias finais, com os jogos entre o CH Carvalhos e o Stuart HC Massamá, às 15h30, e a AD Sanjoanense vs SL Benfica, às 20 horas.

A grande final, que vai colocar frente a frente as equipas vencedoras dos jogos de sábado, realiza-se no domingo, dia 4 de junho, às 17 horas.